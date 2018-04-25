Hudut polisinden sahtecilere operasyon: 2 ayda 1230 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, hudut kapılarında yolcu işlemlerinin hızlı ve güvenilir şekilde yapılabilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında turizm sezonu öncesinde hudut kapılarında görevli 960 emniyet personeline sahte seyahat belgesi tespitine yönelik eğitim verildi.

Verilen eğitimler ve hudut kapılarındaki personel sayısının artırılması sonucu sahte belge kullanan kişilerin tespitinde artış sağlandı.

2 ayda 1230 kişi yakalandı

İleri teknoloji cihazlarla çalışan hudut kapılarında görevli polisler, 2016'da 7 bin 21 kişinin sahte seyahat belgesiyle geçiş yapmak istediğini tespit etti. Bu sayı, geçen yıl için 7 bin 427 olarak kayıtlara geçerken, sahte belgeyle yakalanan kişi sayısında bir önceki yıla yüzde 5,78 artış yaşandı.

Geçen yılın ilk iki ayında ise sahte seyahat belgesi kullanarak hudut kapısından geçmeye çalışan 1105 kişi yakalandı. Bu yılın ilk iki ayında bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,31 artarak 1230 oldu.

Seyahat belgelerinde, tamamen sahte, benzerlik ve kimlik sayfası değişimi, çalıntı-sonradan doldurma ve fotoğraf değişimi şeklindeki sahtecilikler öne çıktı.

Kaynak: AA