"Hudut kartalları" geçen yıl 76 FETÖ şüphelisini yakaladı

Edirne'de konuşlu Yunanistan-Bulgaristan sınırında görev yapan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı "hudut kartalları" olarak da anılan askerler, sınırdan yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Geçen yıl yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmeye çalışan FETÖ şüphelisi 76 kişi de "hudut kartalları" tarafından yakalandı.

Yakalanan birçok FETÖ şüphelisinin, KHK ile mesleğinden ihraç edilen asker, öğretmen, polis, akademisyenler olduğu belirlendi.

Orgeneral'i alıkoyan Eski astsubay da sınırda yakalanmıştı

15 Temmuz gecesi düğün için Ankara Gazi Orduevi'nde bulunan eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi alıkoyarak Akıncı Üssü'ne götüren şüpheliler arasında yer alan eski Astsubay Halil Kumcu da hudut birliği askerlerince sınırdan geçmeye çalışırken yakalanmıştı. Yanlarında bulunan çocuğun ağlamasıyla askerlerce fark edilen 6 kişiyle birlikte gözaltına alınan Kumcu, daha sonra tutuklanmıştı.

Yakalananlar arasında kapatılan Nokta dergisinin yöneticisi de var

Hudut askerlerince yakalananlar arasında yer alan, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından KHK ile kapatılan ve hakkında "Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme'' suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kapatılan Nokta dergisi yöneticisi Murat Çapan da işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

Edirne 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı devriyeleri, Bulgaristan'a sınır olan Yenikadın Köyü'ndeki askeri yasak bölgede aralarında eski komiserin de bulunduğu FETÖ şüphelisi 4 kişiyi yakalamış, bu kaçak geçişi de terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen bir kişinin organize ettiği ortaya çıkmıştı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanmış biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Eski TRT spikeri ve Kolombiya sorumlusu kaçarken yakalanmıştı

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski TRT spikeri Hamza Günerigök de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Hudut birliği askerleri, Yunanistan sınırındaki Doyran köyünde yasa dışı geçiş hazırlığındaki kişiyi 1. Derece Askeri Yasak Bölgede yakalamış, şüphelinin FETÖ'nün "Kolombiya sorumlusu" Yunus Y. olduğu iddia edilmişti. Yunus Y. Sorgusu için İstanbul'a gönderilmişti.

Kaynak: AA