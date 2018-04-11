  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » "Hudut kartalları" FETÖ şüphelisini sınırda yakaladı

"Hudut kartalları" FETÖ şüphelisini sınırda yakaladı

Edirne'de hudut askerleri, FETÖ şüphelisi çifti, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakaladı.

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&quot;Hudut kartalları&quot; FETÖ şüphelisini sınırda yakaladı

Devriye atan "hudut kartalları" olarak bilinen 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 2 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı.

İncelemede, Yunanistan'a kaçma girişimindeki şüphelilerin, örgütün kapatılan okulunda öğretmenlik yaptığı tespit edilen B.K. ile H.K. olduğu belirlendi.

Her iki şüphelinin de FETÖ terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında devam eden mahkemeleri olduğu ve yurt dışı yasağı kararları bulunduğu öğrenildi.

"Hudut kartalları" görev başında

Edirne'de konuşlu Yunanistan-Bulgaristan sınırında görev yapan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "hudut kartalları" olarak da anılan askerler, sınırdan yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: sınır, operasyon, hudut kartalları, fetö, Edirne
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