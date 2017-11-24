Hudut kapılarında sahtecilik ve yasa dışı göçe yeni önlem

Türkiye’de kara, deniz ve hava sınır kapılarında kullanılmak üzere 3 bin 649 adet Avrupa Birliği standartlarında pasaport giriş-çıkış damga cihazının üretimi tamamlandı.

Eylül ayı itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığına teslim edildi.

1 Ocak itibariyle kullanılmaya başlanması öngörülen proje kapsamında sahtecilik ve yasa dışı göçün önüne geçilmesi hedefleniyor

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan cihazların üretimi tamamlandı

Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri Murat Soylu, eski pasaport giriş-çıkış damga cihazında sıkıntıların olduğunu, Soylu, “Eski pasaport damga aletimiz kauçuk olduğu için zaman zaman basmadan dolayı okunma, silinme gibi sıkıntılar yaşanıyordu. Yeni cihaz ile bunun önüne geçilecek.

İçişleri Bakanımızın verdiği talimatla yeni cihazımız geliştirilmiş, güvenlikli bir sistem oluşturuldu. Uygulama 1 Ocak 2018 yılında başlayacak

Kriminale gittiğinde bir takım sıkıntılar oluşabiliyordu.. 62 ilimize, 164 hudut kapımıza 3 bin 649 tane gönderilmiş durumda” dedi.

Kaynak: AA