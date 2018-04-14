Hudut kapıları turizm sezonuna hazır

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşan turizm sezonu öncesinde yolcu işlemlerinin hızlı ve güvenilir şekilde yapılabilmesi amacıyla personel takviyesinin yanı sıra görevli polislere belge sahteciliği, davranış analizi, halkla ilişkiler ve uluslararası kültürel farklılıklar konulu eğitimler verildi.

Emniyet verilerinden derlenen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, yaklaşan turizm sezonu öncesinde yolcu işlemlerinin hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için gerekli hazırlıklarını tamamladı.

Yeni cihaz ve sistemler de devrede

Hudut kapılarında yılbaşından itibaren ülkeye giriş ve çıkış işlemlerinde yüksek güvenlik özelliklerine sahip olarak tasarlanan yeni damga cihazları kullanılmaya başlandı.

Türkiye'nin 13 Aralık 2017'de üye olduğu ve e-pasaportların sahte olup olmadığının anında anlaşılabilmesine imkan sağlayan ve hudut kapılarında yolcuların giriş-çıkış işlemlerini kolaylaştıran ICAO-PKD (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü-Açık Anahtar Dizini) Programı kapsamındaki 60 ülkenin pasaportları da hudut kapılarında doğrulanabiliyor.

En çok işlem İstanbul havalimanlarında

Emniyetin verilerine göre, 1 Ocak 9 Nisan 2018 tarihleri arasında en çok giriş-çıkış işlemlerinin yapıldığı hudut kapıları sıralamasında İstanbul Atatürk Havalimanı 7 milyon 897 bin 861 işlem sayısı ile birinci sırada yer aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı 2 milyon 337 bin 497 işlem ile ikinci, Artvin-Sarp kara hudut kapısı 1 milyon 651 bin 171 işlem ile üçüncü sırada yer aldı.

Sıralamaya göre, Antalya Havalimanı'nda 1 milyon 151 bin 409, Edirne-Kapıkule kara hudut kapısında 1 milyon 101 bin 837, Şırnak-Habur kara hudut kapısında 681 bin 819, Esenboğa Havalimanı'nda 557 bin 560, Ağrı-Gürbulak kara hudut kapısında 521 bin 639, Edirne-İpsala kara hudut kapısında 410 bin 202, İzmir-Adnan Menderes Havalimanı'ndan ise 402 bin 12 giriş-çıkış işlemi yapıldı.

İlk üç aylık veriler doğrultusunda, 2018'de hudut kapılarından yapılan giriş-çıkış işlem sayısının 110 milyonu aşması beklenirken, yolcu yoğunluğunun 4'te üçünün İstanbul Atatürk, Sabiha Gökçen ve Antalya havalimanları ile Artvin-Sarp ve Edirne-Kapıkule kara hudut kapılarında olması bekleniyor.

Kaynak: AA