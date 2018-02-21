Hububat Birliği Başkanı FETÖ'den tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Başkanı Zekeriya Mete ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Arduç'un tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya 7 milyon 400 bin lira yatırarak örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Başkanı Zekeriya Mete ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Arduç'un da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklama, 1 şüpheli de adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Mete ve Arduç'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, diğer şüpheliler S.Ç, K.T. ve İ.S.Ş'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

8 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya, 27 Ocak 2014'te İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nce 3 milyon 600 bin, 17 Haziran 2014'te ise birliğin alt birimi olan Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu'nca 3 milyon 800 bin lira yatırıldığının belirlenmesi üzerine, 8 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 14 Şubat'ta 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerden 7'si yakalanmıştı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan firari H.K'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Şüphelilerden Y.D. savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten salıverilirken, M.M.A. sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA