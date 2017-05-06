HSYK'nın ihraç ve göreve iade kararları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 107 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etmesine, meslekten çıkarılan 82 hakim ve savcının görevlerine iadesine ve 329 hakim ve savcının yeniden inceleme taleplerinin reddine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSYK, 107 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti

İhraç edilen son 107 yargı mensubu ile meslekten çıkarılan hakim ve savcıların sayısı 4 bin 238'e ulaştı.

82 hakim ve savcı görevlerine iade edildi

Öte yandan HSYK Genel Kurulunun meslekten çıkarılan 82 hakim ve savcının görevlerine iadesine, 329 hakim ve savcının yeniden inceleme taleplerinin reddine ilişkin kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 4 Mayıs'ta toplanan HSYK Genel Kurulu, meslekten çıkarma kararlarına karşı "yeniden inceleme" talebinde bulunan 411 hakim ve savcının soruşturma dosyasında yer alan bilgi, belge ve tüm delilleri inceledi.

İnceleme sonucu, yeniden inceleme dilekçeleri kabul edilen 82 hakim ve savcı hakkında verilen meslekten çıkarma kararlarının kaldırılarak görevlerine iadesine hükmedildi.

HSYK Genel Kurulu, 329 hakim ve savcının ise yeniden inceleme taleplerinin esastan reddine karar verdi. AA