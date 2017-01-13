HSYK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Dairesi, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamına giren suçlarla ilgili davalara bakan ağır ceza mahkemelerinin iş yükü yoğunluğu nedeniyle 3 ağır ceza mahkemesini daha ihtisas mahkemesi olarak belirledi.

HSYK 1. Dairesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, yeni faaliyete geçirilen Ankara 15, 16 ve 17. Ağır Ceza Mahkemeleri ek ihtisas mahkemeleri olarak görevlendirildi.

Kararda, söz konusu ceza mahkemelerinin, ihtisas mahkemesi olan Ankara 2, 4, 13 ve 14. Ağır Ceza Mahkemelerinin iş yoğunlukları ve ilave ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi gerektiğine ilişkin ilgili mahallin talebi dikkate alınarak, daha önceki ihtisas mahkemelerine ilaveten tespit edildiği belirtildi.

HSYK 1. Dairesinin, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlarda ihtisaslaşmaya gidilmesi yönündeki ilgili kararı uyarınca oluşturulan ihtisas mahkemeleri, TMK kapsamındaki suçların yanı sıra 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2'nci kitap, 4'üncü kısmının 4, 5, 6 ve 7'nci bölümlerinde tanımlanan bazı belirli suçlar dolayısıyla açılacak davalara bakıyor. AA