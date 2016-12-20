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HSYK eski üyesi beşinci kez adliyede

FETÖ soruşturmasında tutuklanan HSYK eski üyesi İbrahim Okur beşinci kez adliyeye getirildi.

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HSYK eski üyesi beşinci kez adliyede

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) eski üyesi İbrahim Okur, ifadesi alınmak üzere beşinci kez Ankara adliyesine getirildi.

Tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden jandarma eşliğinde adliyeye getirilen Okur, cumhuriyet savcılarına ifade veriyor. Okur, daha önce 4 gün boyunca soruşturmayı yürüten savcılarca ifade vermişti.

İbrahim Okur'un avukatı Çağrı Çetin, müvekkili adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, itirafçıların yazılı ve görsel basında yer alan ifadelerinde Okur'a suç isnadında bulunulduğunu belirtmişti. Okur, bu dilekçeden bir süre sonra tutuklu bulunduğu İstanbul'dan Ankara'ya nakledilmişti.

Etiketler: ibrahim okur, HSYK, HSYK üyeleri, FETÖ operasyonu, fetö soruşturması
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