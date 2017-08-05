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HSK'dan 2 bölge adliye mahkemesi hakkında karar

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Adana ve Bursa Bölge Adliye Mahkemelerinin yargı çevrelerini yeniden belirledi.

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HSKdan 2 bölge adliye mahkemesi hakkında karar

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Adana ve Bursa Bölge Adliye Mahkemelerinin yargı çevrelerini yeniden belirledi.

HSK Genel Kurulunun, iki bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinin yeniden belirlenmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün bazı yer bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin teklifi genel kurulda görüşüldü.

Bu kapsamda, Adana Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresi, Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye ve Niğde, Bursa Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresi, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Kütahya ve Yalova illerinin mülki sınırlarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu iki mahkemeye ilişkin yargı çevresi düzenlemesi, 5 Eylül 2017 itibarıyla uygulanacak.

Etiketler: hsk
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