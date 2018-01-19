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Buradasınız : » » Hrant Dink suikastının üzerinden tam 11 yıl geçti

Hrant Dink suikastının üzerinden tam 11 yıl geçti

Eski Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 11 yıl geçti. Dink, çalıştığı gazete önünde anılıyor.

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Hrant Dink suikastının üzerinden tam 11 yıl geçti

Gazeteci Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de suikaste uğradığı eski Agos gazetesi binası önünde anılıyor, öldürüldüğü yere yine karanfiller bırakılıyor.

Anma etkinliği süresince Şişli'de bazı yollar trafiğe kapandı. 

Hrant Dink, Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos gazetesinin Şişli Halaskârgazi Caddesi üzerindeki binası önünde Ogün Samast tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.

Cinayeti işlediğinde 18 yaşından küçük olan Samast'a, 22 yıl 10 ay, Yasin Hayal'e de ''Tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Hrant Dink cinayeti davası

Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı ve Adem Yavuz Arslan ile birlikte 50 sanık hakkında yeni bir dava açılmıştı.

Dava, aralarında Ogün Samast, Erhan Tuncel, eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ve Coşkun Çakar'ın da yer aldığı 35 sanıklı ana dava ile birleştirilmişti.

Davanın bir sonraki duruşması 29 Ocak'ta yapılacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Hrant Dink, Agos gazetesi
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