Hrant Dink mezarı başında anıldı

Suikast sonucu hayatını kaybeden Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 10. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Dink'in Zeytinburnu Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene, eşi Rakel, kızları Sara ve Delal, oğlu Ararat Dink ile kardeşleri, yakınları, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada gerçekleştirilen ayinin ardından Dink için dua edildi.

Eşinin mezarına kırmızı karanfil bırakan Rakel Dink, törenin ardından çocuklarıyla birlikte katılımcıların taziyelerini kabul etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hrant Dink'i muhabbetle andıklarını belirterek, "Bu vesileyle ben bir kere daha başta sevgili eşi olmak üzere bütün aileye, sevenlerine, arkadaşlarına, Ermeni cemaatine, Agos çalışanlarına, Hrant Dink'in Türkiye'deki ve yurt dışındaki arkadaşlarına başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum." dedi.

Bakan Avcı, Dink suikastıyla ilgili devam eden dava sürecine değinerek, şöyle konuştu:

"Dava süreci, pek çok başka süreçlerle iç içe geçmiş bir biçimde bugünlere kadar geldi. Bu süreç boyunca ne tür karanlık oyunların oynandığı, davanın kendisinde de ne tür oyunlar oynandığını gördük. İnşallah bundan sonraki süreç, çok daha hakka, hukuka, adalete uygun bir biçimde yürüyecek. Tekrar başımız sağ olsun, Allah bir daha böyle acılar göstermesin. Dink ailesine tekrardan sabırlar diliyorum."