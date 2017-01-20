  • 20 OCAK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.774
    EURO 4.03
  • BIST 83067.15
    ALTIN 146.141
Buradasınız : » » Hrant Dink davasında 51 isim dinlenecek

Hrant Dink davasında 51 isim dinlenecek

Dink davasında eski İçişleri Bakanı Güler, eski emniyet müdürü Avcı ve gazeteci Nedim Şener'in de aralarında bulunduğu 51 kişinin tanık olarak dinlenilmesine karar verildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hrant Dink davasında 51 isim dinlenecek

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, mahkeme, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ile eski emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Emin Erslan ile gazeteci Nedim Şener'in de aralarında bulunduğu 51 kişinin tanık olarak dinlenilmesine karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmasını yapan eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, cinayetle ilgili İstanbul'un üzerindeki suçu başka yere yıkmak için kendisine kumpas kurulduğunu iddia ederek, bütün amacın İstanbul'u sorumluluktan kurtarmak olduğunu savundu.

Yılmazer, kendisinin itibarsızlaştırılması için Ergenekon sanıklarının beraat ettirildiğini öne sürdü.

Daha sonra tarafların taleplerini alan mahkeme heyeti, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ile eski emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Emin Arslan ile gazeteci Nedim Şener'in de aralarında bulunduğu 51 kişinin tanık olarak dinlenilmesine karar verdi.

Tanık olarak çağrılan isimlerin arasında, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararları çıkarılan ve meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürlerinden Ayhan Falakalı ve Recep Güven de bulunuyor.

Etiketler: Hrant Dink, hrant dink suikasti, Agos gazetesi, muammer güler, hanefi avcı, nedim şener
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER