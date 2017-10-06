  • 06 EKIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.627
    EURO 4.242
  • BIST 104084.39
    ALTIN 147.206
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hrant Dink davasında 5 tahliye

Hrant Dink davasında 5 tahliye

İstanbul'da Ogün Samast tarafından öldürülen Hrant Dink'in 85 sanıklı davasında tutuklu yargılanana 5 sanık hakkında tahliye kararı verildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hrant Dink davasında 5 tahliye

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 21 kişiden 5'inin tahliyesine karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu.

Taleplere ilişkin verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan dönemin Samsun Emniyet Müdürlüğü görevlileri Metin Balta ve Ahmet Çetiner ile Trabzon jandarma görevlileri Gazi Günay, Ergün Yorulmaz ve Hüseyin Yılmaz'ın tahliyesini kararlaştırdı.

Tutuklu 16 sanığın bu hallerinin devamını karar veren mahkeme, bir sonraki duruşmanın 4, 5, 7 ve 8 Aralık'ta yapılmasına hükmetti.

Mahkeme, gelecek celsede dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı eski albay Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu tutuklu 5 sanığın savunmasının alınmasını kararlaştırdı. AA

Etiketler: tahliye, Hrant Dink davası, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER