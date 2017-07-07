  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Hrant Dink davasında 5 kişiye tahliye

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanıklardan Adem Sarıgül, Abdullah Dinç, Yusuf Bozca, Ali Barış Sevindik ve Volkan Şahin'in tahliyesine karar verildi.

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Hrant Dink davasında 5 kişiye tahliye

 

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, tutuklu sanıklardan Adem Sarıgül, Abdullah Dinç, Yusuf Bozca, Ali Barış Sevindik ve Volkan Şahin'in tahliyesine karar verdi.
 

Etiketler: Hrant Dink davası, ağır ceza mahkemesi, tahliye
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