Hrant Dink davasına Sarı'nın ifadesi damga vurdu

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili, kamu görevlilerinin yargılandığı davaya devam ediliyor.

Dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı'nın cemaat ile bağlantılarını anlattığı ifade, duruşmaya damgasını vurdu.

İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer ile tutuksuz sanıklar Reşat Altay, Sabri Uzun ve Ahmet İlhan Güler katıldı.

41'nci duruşmada, Fethullahçı Terör Örgütü üyeliği iddiasıyla şüpheli olarak ifadesi alınan ve etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı'nın ifadesi okundu. O ifade duruşmaya damga vurdu.

O dönem emniyet istihbaratında çalışanların yüzde 60'ının FETÖ üyesi olduğunu iddia eden Sarı, Dink cinayeti nedeniyle üzerimde siyasi baskı vardı, beyanında bulunduğu ortaya çıktı.

Tanık olarak dinlenen İstihbarat Daire eski Başkan Yardımcısı Fikret Salmaner de eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'i FETÖ'nün has adamı olarak niteledi.

Duruşmanın görülmesine devam ediliyor.

