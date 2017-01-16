  • 16 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.81
    EURO 4.04
  • BIST 81711.69
    ALTIN 147.287
Buradasınız : » » Hortum ağaçları söktü, evlerin çatılarını uçurdu

Hortum ağaçları söktü, evlerin çatılarını uçurdu

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde etkili olan hortumda çok sayıda zeytin ağacı söküldü, bazı evlerin çatısı uçtu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hortum ağaçları söktü, evlerin çatılarını uçurdu

Alınan bilgiye göre, Dedeköy Mahallesi'nde yaklaşık 5 dakika süren hortumda, 17 dönümlük arazideki Rauf Değirmenci'ye ait zeytin ağaçları zarar gördü. Bazı ağaçlar kökünden sökülürken mahalledeki 2 evin çatısı uçtu, penceresinde hasar oluştu.

Bölgede inceleme yapan Ziraat Odası Başkanı Mutlu Öztürk, bölgede ilk kez hortum çıktığını, Değirmenci'ye ait 75 zeytin ağacının zarar gördüğünü ifade etti.

Mahalle sakinlerinden 55 yaşındaki Hulusi İçli, sabah saatlerinde büyük bir gürültü duyduğunu, dışarı baktığında hortumun ağaçları yerlerinden söktüğünü gördüğünü anlattı. İçli, hemen koyunlarını ağıldan çıkarak oradan uzaklaştığını söyledi.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin zarar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Etiketler: Aydın hortum, Hortum, zeytin ağacı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER