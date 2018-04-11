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Horoz dövüşü için eve özel platform yaptırdılar

Antalya'da horoz dövüşü için iki odasına özel platform yaptırılan eve düzenlenen operasyonda 23 horoza el konuldu, şüphelilere 72 bin 450 lira para cezası uygulandı.

11 Nisan 2018 Çarşamba 14:17





