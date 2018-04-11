  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Horoz dövüşü için eve özel platform yaptırdılar

Horoz dövüşü için eve özel platform yaptırdılar

Antalya'da horoz dövüşü için iki odasına özel platform yaptırılan eve düzenlenen operasyonda 23 horoza el konuldu, şüphelilere 72 bin 450 lira para cezası uygulandı.

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Horoz dövüşü için eve özel platform yaptırdılar

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.T.'nin Okurcalar Mahallesi'ndeki evinin iki odasında para karşılığı horoz dövüştürdüğü bilgisine ulaştı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın arama kararının ardından harekete geçen jandarma ile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 kişinin evin iki odasına yaptırılan özel platformda horoz dövüştürdüğü belirlendi.

Dövüş alanında ele geçirilen 23 horoza el konuldu, şüphelilere 72 bin 450 lira para cezası uygulandı.

Ev sahibi M.T. hakkında adli işlem başlatıldı

Kaynak: AA

Etiketler: özel platform, horoz, antalya, alanya
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