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Buradasınız : » » Hollanda'da koalisyona 'dördüncü' aranıyor

Hollanda'da koalisyona 'dördüncü' aranıyor

Genel seçimlerin üzerinden 55 gün geçmesine rağmen Rutte liderliğinde yürütülen koalisyon görüşmelerinde iki parti anlaşma sağlanmasına rağmen dördüncü parti henüz bulunamadı.

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Hollandada koalisyona dördüncü aranıyor

Hollanda'da 15 Mart'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden 55 gün geçmesine rağmen koalisyon hükümeti kurulmasına yönelik görüşmeler sürüyor. Meclisteki siyasi partilerden Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) ve Demokrat 66'nın (D66) yanına koalisyon hükümetini oluşturmak için aranan dördüncü parti ise henüz netleştirilemedi.

Koalisyonu kurmakla görevlendirilen önceki hükümetin Sağlık, Sosyal Yardımlaşma ve Spor Bakanı Edith Schippers, genel seçimlerde en fazla oyu alan VVD, CDA, D66'nın yanı sıra dördüncü parti olarak Yeşil Sol (GL) ile müzakerelere devam ediyor.

Schippers, koalisyon kurma çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, öncelikle üzerinde uzlaşılması kolay olan konuların ele alındığını ancak müzakerelerin tıkanmaması için zor meselelerin henüz gündeme gelmediğini ve görüşmelerin yavaş ilerlediğini kaydetti.

VVD lideri Mark Rutte, müzakereler hakkında içerik olarak bilgi vermezken "Bu dörtlü koalisyon hükümetinin kurulmasına güven duyuluyor. Güven olmasaydı zaten görüşmeler devam edemezdi. Koalisyon kurulması gerçekleşecek mi? Bu soruya yanıt vermek için henüz erken." değerlendirmesinde bulundu. AA

Etiketler: Hollanda, koalisyon
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