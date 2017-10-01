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Hollanda'da 200 gündür hükümet kurulamadı

Hollanda'da, 15 Mart 2017'de yapılan genel seçimlerin üzerinden 200 gün geçmesine rağmen hala hükümet kurulamadı.

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Hollandada 200 gündür hükümet kurulamadı

Hollanda'da Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) arasında hükümetin kurulması için müzakereler yürütülüyor.

Bazı siyasiler, hükümet kurma sürecinin fazla uzadığını belirterek durumun endişe verici olduğunu vurguluyor.

Geçici hükümet, geçen ay yeni yasama döneminin ilk gününde yeni yılın devlet bütçesi kanun tasarısı ve mali planını parlamentoya gönderdi. Parlamentoda, devlet bütçesi kanun tasarısı ve mali plan üzerinde yapılması gereken çalışmaları yeni hükümet kurulana kadar ertelendi.

Ülkedeki hiçbir siyasi parti, meclise 20 vekille giren ve ikinci büyük siyasi parti olan aşırı sağcı Geert Wilders'in liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV) ile koalisyon kurmak istemiyor. AA

Etiketler: hükümet, Hollanda
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