  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.155
    EURO 4.986
  • BIST 103128.5
    ALTIN 174.936
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hızla giden bisikletli otomobile çarptı

Hızla giden bisikletli otomobile çarptı

Amasya’da yolda hızla ilerleyen bir bisikletli karşısına çıkan araca çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Edinilen bilgiye göre, yolda ilerleyen bisikletli genç, Hakimiyet Kavşağı’na yaklaştığı esnada daha da hızlandı. O sırada yola çıkan hafif ticari aracı fark etmesine rağmen duramayan 16 yaşındaki Efe Mesut A., aracın camına çarptı.

Camın kırılması başı araçtan içeri giren genç, kazayı ucuz atlattı. Efe Mesut A.’nın başına gelen o anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafındaki kaydedildi.

"Kafama 5 dikiş atıldı"

Olay anını anlatan lise 10. sınıf öğrencisi genç, “Yokuş aşağıya iniyordum. Hızlıydım. Sağa doğru döndüm. Tam virajı alırken önüme araba çıktı. Duramadım. Cama vurdum. Kafam içeri girdi. Geri dışarı düştüm. Çağrılan ambulansla hastaneye götürdüler. Kafama 5 dikiş atıldı. Biraz da çizik var” diye konuştu.

"Her zaman kask takıyordum ama o gün bir ihmale geldi"

Genelde kullandığı kaskı kazanın yaşandığı gün takmayı ihmal ettiğine değinip bisiklet ve motosikletlilere tavsiyelerde bulunan Efe Mesut A., “Kaskım yoktu. Aslında her zaman takıyordum ama o gün bir ihmale geldi. Taksaydım belki yara almadan bile kurtulabilirdim. Kask çok önemli. Kask taksınlar. Bütün güvenlik önlemlerini alsınlar” diye konuştu.

Kaynak: İHA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER