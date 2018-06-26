  • 27 HAZIRAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.625
    EURO 5.391
  • BIST 94408.19
    ALTIN 187.155
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hızla gelen otomobilden saniyelerle kurtuldular

Hızla gelen otomobilden saniyelerle kurtuldular

İstanbul Bahçelievler'de, otomobilin farını değiştirmeye çalışan 2 kişi, kontrolden çıkarak kendilerine doğru hızla gelen otomobilden kaçarak kurtuldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Yenibosna Atatürk Caddesi'nde, 17 Haziran'da meydana gelen olayda, caddede ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak önce önündeki araca, ardından kaldırıma çıkarak park halindeki bir başka otomobile çarptı.

Kaldırımdaki otomobilin farlarını değiştirmeye çalışan oto aksesuarcı Emre Özkan ile otomobilin sahibi Resül Güney, aracın kendilerine doğru geldiğini fark edip kaçarak ölümden kıl payı kurtuldu.

Olay anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza yapan araç sürücüsünün yapılan kontrollerinde 184 promil alkollü olduğunun belirlendiği iddia edildi.  

Kaynak: DHA

Etiketler: yenibosna, kaza, İstanbul, bahçelievler
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER