  • 07 ARALIK 2017, PERŞEMBE

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"Hızır" operasyonlara sessiz gidecek

Zırhlı muharebe aracı Hızır, hibrit motorla 6 saate kadar sessiz çalışacak.

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&quot;Hızır&quot; operasyonlara sessiz gidecek

400 beygirlik motora sahip Hızır Türkiye'nin en güçlü muharebe araçları statüsünde bulunuyor.

Hızır’ın balistik koruma ve mayına dayanıklılığı oldukça yüksek, araç üzerinde yeni geliştirilmeler yapılmak için ASELSAN ile ortak projeler yürütülüyor.

Türk ordusu için geliştirilen muharebe zırhlısı Hızır'ın teslimatını yapmaya hazırlanan Katmerciler, aracın sessiz çalışan hibrit versiyonu için de test sürecine başladı.

Hibrit motoru sayesinde 6 saate kadar sessiz çalışabilen bu araç, güvenlik güçlerimizin operasyon etkinliğini önemli ölçüde artıracak. Hibrit motor sayesinde yakıt maliyetini önemli ölçüde düşecek.

 

AA

Etiketler: tsk, hızır, Hibrit, ASELSAN
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