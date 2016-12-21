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Hizan Belediyesi'nde arama yapıldı

Tutuklanan ve Hizan Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İhsan Uğur'un makam odasında ve belediyenin birimlerinde arama yapıldı.

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Hizan Belediyesinde arama yapıldı

Bitlis'teki terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve Hizan Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İhsan Uğur'un makam odasında ve belediyenin birimlerinde arama yapıldı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Hizan Belediyesi'ne giden İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma Özel Harekat ekipleri, terör soruşturması kapsamında tutuklanan Uğur'un odasında ve belediye binasında arama yaptı.

Birimlerdeki bazı evrakları da inceleyen güvenlik güçleri, daha sonra binanın çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Etiketler: terör operasyonu, ihsan uğur, hizan belediyesi, Bitlis
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