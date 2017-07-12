  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Hırsızlık zanlıları polisten kaçarken duvara çarptı

Kadıköy'de devriye gezen polis ekibi ile şüphe üzerine durdurmaya çalıştıkları iki araçta bulunan şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Araçlardan biri duvara çarptı.

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Hırsızlık zanlıları polisten kaçarken duvara çarptı

Kadıköy'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan hırsızlık zanlılarının bulunduğu iki araçtan biri duvara çarptı. Yaya olarak kaçmaya devam eden bu araçtaki iki şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bağdat Caddesi'nde devriye gezen polis ekipleri, Maltepe yönünden Kadıköy istikametine seyreden iki aracı şüphe üzerine durdurmak istedi. Ekipler, "dur" ihtarına rağmen kaçan bu kişileri takibe aldı.

Takip edilen iki araçtan biri, Göztepe yönüne giderken Güzel Sokak girişinde duvara çarptı. Otomobilden inen biri erkek diğeri kadın iki şüpheli bu kez yaya olarak kaçışlarını sürdürdü.

Polis, zanlılardan birini saklanmaya çalıştığı inşaatta, diğerini ise Göztepe Parkı'nda gözaltına aldı.

Kazalı otomobilin bagajından çelik kasa çıktı

Ekiplerin yaptığı incelemede, söz konusu otomobilin kiralık olduğu ve bagajında çelik kasa taşındığını belirledi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza mahalline gelen olay yeri inceleme ekipleri otomobilde inceleme yaparak delil topladı.

Polisten kaçan diğer aracın bulunması ve içindeki kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Etiketler: İstanbul, kadıköy, hırsızlık zanlıları
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