Hırsızlık zanlıları kovalamaca sonucu yakalandı

Kocael'de Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan bir evde hırsızlık yapıldığını fark eden çevredekiler durumu polise ihbar etti.

Olay yerine gelen Hırsızlık Büro ekipleri, evden aldıkları küpe ve altın kolye ile kaçan ve yaşları 20 ile 26 arasında değişen Ü.Ç , Ç.Ç, D.Ç'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Ü.Ç. ve Ç.Ç. tutuklanırken, D.Ç. ise adli kontrol şartıyla bırakıldı.

Şüphelilerin daha önce Karabaş Mahallesi'nde de bir evde hırsızlık olayına karıştığı, çaldıkları iddia edilen eşyaların değerinin yaklaşık 27 bin lira olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA