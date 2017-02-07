Hırsızlık zanlıları kırmızı ışıkta enselendiler

Bartın'da kırmızı ışıkta beklerken otomobilde çaldıkları altın bilezikleri sayarken fark edilen zanlılar, polisin takibi sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çatmaca mevkisinde kırmızı ışıkta durdukları esnada, başka bir otomobildeki kişinin bilezik saydığını gördü.

Otomobildeki 3 kişinin durumundan şüphelenen ekipler, durumu hırsızlık şubesi ekiplerine bildirdi. Ekiplerce, takibe alınan otomobil, kent merkezinde durduruldu.

Otomobilde ve şüphelilerin üstünde, Gölbucağı Mahallesi'ndeki bir evden çalındığı belirlenen 5 bilezik, 2 alyans, 1 takı seti ve 150 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA