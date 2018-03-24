Hırsızlık yapıp dolmuşla kaçtı

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki kafe, bar ve marketten farklı tarihlerde para ve çok sayıda sigara çalındı.

İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı.

Ekipler, iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden olayları aynı kişinin gerçekleştirdiğini ve zanlının hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan 26 yaşındaki İbrahim K. olduğunu belirledi.

Bunun üzerine polis, evinin adresini belirlediği şüpheliyi yakaladı. Şüpheliye Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ev hapsi cezası verildi.

Zanlı çaldıklarıyla minibüse binip uzaklaştı

İş yerlerinin güvenlik kameralarına, şüphelinin kapı ve kepenkleri zorlayarak içeriye girip değerli eşyaları araması yansıdı.

Zanlının girdiği marketten bir koli sigara alıp ayrılması, daha sonra üzerini bezle kapattığı koliyle yakındaki bir dolmuşa binerek olay yerinden uzaklaşmasını, kameralar kaydetti.

Kaynak: AA