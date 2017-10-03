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Hırsızlık yapan şüpheliler polisten kaçarken kaza yaptı

Başkentte çaldıkları otomobille Mamak ve Altındağ'da iki marketten hırsızlık yapan üç zanlı, polisten kaçarken başka bir araçla çarpışarak sürücüsünün yaralanmasına neden oldu.

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Hırsızlık yapan şüpheliler polisten kaçarken kaza yaptı

Ankara'da çaldıkları otomobille Mamak ve Altındağ'da iki marketten hırsızlık yapan şüpheliler, polisten kaçarken başka bir araçla çarpıştı. Hırsızlık zanlısı üç kişi ile çarpıştıkları aracın sürücüsünün yaralandığı kazanın ardından yaya olarak kaçmayı sürdüren şüpheliler polisin sıkı takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karapürçek'te Tamer E'ye ait 26 EL 933 plakalı otomobili evinin önünden çalan Abdussamet G. ve kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi, Mamak Doğukent Caddesi'ndeki bir marketten soygun yaptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, zanlılarının eşkallerini ve kaçtıkları otomobilin plakasını tespit ederek yakalanmaları için çalışma başlattı.

Bir süre sonra aynı aracın Altındağ ilçesi Karapürçek bölgesinde de bir market soygununa karıştığı ihbarı üzerine tüm polis ekipleri bu bölgeye sevk edildi.

Ters yöne girdiler

Polisten kaçan zanlılar, Başak Caddesi'nde ters yöne girdikleri yolda Abdülkadir Y'nin kullandığı 06 EY 0868 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan üç zanlı yaya olarak kaçışlarını sürdürdü. Yaralanan araç sürücüsü Abdülkadir Y. ise Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen çalıntı otomobilden, şüphelilerin marketlerden çaldığı çok sayıda sigara ve hırsızlık için kullandıkları aletler etrafa savruldu.

Aracın içi ve çevresindeki kan izlerini fark eden polis ekipleri, kaçan zanlılardan ikisinin olay yeri yakınındaki evlerinde saklandığını belirledi.

Kazada yaralanan şüphelilerden ikisi evlerinde, Abdussamet G. ise bindiği bir taksi ile hastaneye giderken yakalandı.

Polis tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen üç zanlı da tedavi altına alındı.

Etiketler: otomobil, hırsızlık, ankara
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