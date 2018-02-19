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Buradasınız : » » Hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Konya'da Türk Telekom'a ait kabloları çaldıkları iddiasıyla aranan 3 zanlı, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

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Hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iki ay içinde il genelinde Türk Telekom'a ait kabloların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı, hırsızlıkların yapıldığı bölgelerdeki ekiplerin sayısı artırıldı.

Polis ekipleri, merkez Meram ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı.

Takip sırasında kablo hırsızlığı yapmaya çalışan otomobildeki 3 şüpheli, polisi görünce kaçmaya başladı. Osman Y, Halil B. ve Emre A, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Poliste aynı suçtan kaydı bulunan zanlılar, Konya Numune Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Şüphelilerin, 12 bin lira tutarındaki kabloları eritip sattıkları öne sürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, kablo, hırsız
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