  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Hırsızlık olayı 155 güvenlik kamerasıyla aydınlatıldı

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda tır garajından çelik kasa çaldıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Hırsızlık olayı 155 güvenlik kamerasıyla aydınlatıldı

İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun-Ankara karayolunda faaliyet gösteren tır garajında, 24 Temmuz'da içinde 212 bin 500 dolar ve 20 bin liranın bulunduğu çelik kasanın yerinde olmadığını fark eden şirketin lojistik müdürü Hüseyin Ö, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekiplerince başlatılan araştırma kapsamında bölgedeki 155 güvenlik kamerası incelendi. İnceleme sonucu hırsızlığı 2 otomobille gerçekleştiren şüpheliler tespit edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda ekiplerin Samsun, Kocaeli ve İstanbul'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda B.Ç, M.Ç, M.İ, F.B, E.B. ve N.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adresleri ve araçlarında yapılan aramada çelik kasadan çalınan 128 bin 600 dolar ile 6 bin 700 lira, bıçak, çeşitli çaplarda 74 mermi, tabanca namlusu, 4 yivsiz tüfek ve şarjörü, 125 tüfek kartuşu, 2 kurusıkı tabanca, 75 kurusıkı fişek, 3 bin lira ve 5 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, çalınan kasanın Kürtün Irmağı'nda bulunduğu, ele geçirilen 128 bin 600 dolar ile 6 bin 700 liranın sahibine teslim edildiği bildirildi.

Etiketler: Samsun, hırsızlık
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