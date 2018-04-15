Hırsızlık anı sosyal medyada yayılınca çaldığı parayı iade etti

Burdur merkeze bağlı Yassıgüme köyü Konak Mahallesi Kazancıoğlu Camisi'nde 13 Mart'ta abdest alan Mehmet Yılmaz, cebinde 8 bin 170 lira bulunan ceketini askıya astı.

Abdest aldıktan sonra parasının çalındığını fark eden Mehmet Yılmaz, durumu polise bildirdi.

Parayı bankaya yatırdı

Polisin soruşturması sürerken güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anının medyada yer almasından sonra Van'ın Erciş ilçesinde yaşadığı öğrenilen F.Ç, polis merkezine giderek, pişmanlık duyduğunu ve parayı iade etmek istediğini söyledi.

Gözaltına alınan F.Ç, savcılığın talimatıyla polis nezaretinde parayı bankaya yatırdıktan sonra serbest bırakıldı.

Parasına kavuşan 61 yaşındaki Yılmaz, çalınan paranın bir yıllık emeği olan pancar satışından elde edildiğini söyledi.

Mehmet Yılmaz, paranın abdest alırken cebinden çalındığını ifade ederek, "Emniyete giderek şikayetçi olmuştum. Param çalındıktan 28 gün sonra adliyeden aradılar. Gittiğimde, 'Paran geri geldi' dediler. Bankaya parayı yatırmış, pişman olmuş. Erciş Adliyesiyle yazışmalar sonucu paramı aldım. Camiye kamerayı taktıran imamdan ve emeği geçenlerden Allah razı olsun. Allah nasip etti, param geri geldi. Mutluyum." dedi.

Yılmaz şikayetini geri aldığını, parasını çalan kişinin Van'ın Erciş ilçesinden Burdur'daki akrabasının yanına geldiğinde hırsızlığı gerçekleştirdiğini öğrendiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA