Hırsızların ev ve iş yerlerinden 'çocuk bezi ve paket çay' çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğünce, hırsızlık yaptığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, şüpheliler tespit edildi.

Polis ekiplerince, dört aylık çalışma sonucunda Yenimahalle'de bulunan GİMAT bölgesindeki iş yerlerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 13 nüfus cüzdanı, 91 çocuk bezi, 99 paket çay, 249 adet alkollü içki, 5 dizüstü bilgisayar dahil yüz bin lira değerinde malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.