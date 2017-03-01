  • 01 MART 2017, ÇARŞAMBA

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Hırsızları saç modelleri ele verdi

Kütahya'da hırsızlık yapan şüphelilerden 2'sini saç modeli yakalattı.

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Hırsızları saç modelleri ele verdi

Kütahya'da pompalı tüfekle bir markete gelerek, bu iş yeriyle emaneten ilgilenen kişiyi demir çubukla darbettikten sonra kasadaki paraları alıp kaçan 3 şüpheli, şüphelilerden 2'sinin saç modelinden yola çıkılarak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Zafertepe Mahallesi'ndeki marketin soyulması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

İş yerindeki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yüzleri maskeli şüphelilerden 2'sinin, saç şekillerinin "lumber seksuel" olarak bilinen model olmasından yola çıkarak çalışmayı bu yönde derinleştirdi.

Ekipler 3 şüpheliyi, 2'sinin saç modelinden yola çıkarak yakaladı.

Şüpheliler K.A (18), Ü.B (24) ve M.G (16) yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Şüphelilerden biri adliye çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine "Canımız sıkıldığı için yaptık" ifadesini kullandı.

Dün, Zafertepe Mahallesi'ndeki bir markete maskeli şekilde pompalı tüfekle gelen şüpheliler, bu iş yeriyle emaneten ilgilenen Özer Başer'i (29) demir çubukla darbettikten sonra kasadaki yaklaşık bin lirayı alıp otomobille kaçmıştı. AA

Etiketler: Kütahya, pompalı tüfek, hırsızlık, Saç modeli
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