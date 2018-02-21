  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Hırsızlar, suç yöntemlerini polise uygulamalı gösterdi

Farklı tarihlerde yakalanan hırsızlık şüphelileri, kemerin içinde döner bıçağını nasıl saklandıklarını, nezarethanenin asma kilidini nasıl açtıklarını polise uygulamalı gösterdi.

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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin kentte, çeşitli tarihlerde yakaladığı hırsızlık şüphelilerinden getirildikleri polis merkezlerinde, suç aletlerini nasıl sakladıklarını anlatmaları istendi. Bir şüpheli, kemerinin içine döner bıçağını nasıl sakladığını polise uygulamalı gösterirken, belindeki kemerden bıçağı çıkardı. Başka bir şüpheli ise konulduğu nezarethanenin asma kilidini nasıl açtığını polise gösterdi. Bir şüpheli de bileğine takılan kelepçeyi kendi yöntemiyle çıkararak, polise kelepçeden nasıl kurtulduğunu anlattı.

Hırsızlık şüphelilerinin bu anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden polisler, görüntüleri meslektaşlarıyla paylaşarak, bu yöntemlere dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu.  

Kaynak: DHA 

Etiketler: polis, hırsız, Diyarbakır
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