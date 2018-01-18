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Hırsızlar 20 günde aynı caddedeki 10 iş yerini soydu

İstanbul Başakşehir'de bir caddeyi hırsızlar mesken tuttu. Her iki soygun da iş yerindeki kameralar tarafından kaydedildi.

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Hırsızlar 20 günde aynı caddedeki 10 iş yerini soydu

Başakşehir’de bir caddeye dadanan hırsızlar, 20 gün içerisinde cadde üzerindeki 10 iş yerini soydu. Genelde sabah erken saatlerde caddeye farklı araçlarla gelen hırsızlar, etrafın kalabalık olmasına aldırış etmeden iş yerlerini soydu.

Hırsızlar iş yerlerinden birinin ise kepengini açmak yerine arabayla iş yerine girmeye çalıştı. İki defa kepenge çarpan hırsızlar, dükkana giremeyeceklerini anlayınca olay yerinden ayrıldı.

Olaydan birkaç gün sonra hırsızlar, bu sefer de bir giyim mağazasına girerek yaklaşık 100 bin TL değerinde giyim eşyasını çalarak kaçtı. Bu anlar da iş yerindeki kameralar tarafından kaydedildi. 

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, hırsızlık
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