Hırsızın çaldığı bisiklet, başka bir hırsız tarafından tekrar çalındı

Adana'nın Seyhan ilçesinde Adem E., İbrahim Vuranay'a ait bisikleti iş yerinin önünden çaldı. Bir süre bisikletle gezen Adem E., elini yüzünü yıkamak için yol üzerindeki camiye girdi. Adem E., geri döndüğünde duvar kenarına bıraktığı bisikletin çalındığını fark etti.

Adem E., emniyete giderek, bisikletinin çalındığını söyleyip, bulunmasını istedi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adem E.'ye bisikletin markasını ve ne kadara aldığını, faturasının olup olmadığını sordu.

"Bisikleti dolaşmak için çaldım"

Şüphelinin çelişkili ifadeler vermesi üzerine kuşkulanan polis, Adem E.'yi çapraz sorguya aldı. Sorguda, Adem E., suçunu itiraf ederek, "Bu bisikleti dolaşmak için çaldım. Camiye girip elimi yüzümü yıkamak istedim. Başka hırsız da gelip benden çalmış, camide hırsızlık olur mu?" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adem E., çıkarıldığı mahkemede ev hapsine çarptırıldı.

Kaynak: DHA