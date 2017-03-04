Hırsız polise biber gazı sıktı

Sakarya'da hırsızlık yaptığı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi, polislerden kurtulmak için biber gazıyla mukavemette bulundu.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde yaklaşık 15 evden hırsızlık yaptığı belirlenen Engin K'nın (45) saklandığı yer, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık bir aylık takip sonucu tespit edildi.

Bölgenin girişlerini kapatan ekipleri fark eden Engin K, eski Sakarya Köprüsü çıkışında kaçmaya başladı.

Yakalanacağını anlayınca polislere biber gazı sıkıp mukavemette bulunan Engin K, zor kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Polisin yaptığı araştırmada, Engin K'nın işlediği suçlardan dolayı arandığı ve 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Üst aramasında tornavida ele geçirilen Engin K, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.