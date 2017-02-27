  • 27 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

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Hırsız kol saatini çaldı; sonra hediye etti

Kahramanmaraş'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan biri, otomobilden çaldığı kol saatini yakınına hediye olarak verdiğini itiraf etti.

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Hırsız kol saatini çaldı; sonra hediye etti

Kahramanmaraş'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı, zanlılardan birinin otomobilden çaldığı kol saatini yakınına hediye ettiği ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, ev, iş yeri ve araçlardan hırsızlık yaptıkları belirlenen M.S. (25) ve H.Ö.G'yi (25) takibe aldı.

Zanlılar ile yakınlarının evlerinde yapılan aramada çalıntı otomobil ses sistemleri, bilgisayarlar ve inşaat malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Bu arada, M.S'nin, otomobilden çaldığı kol saatini yakınına hediye ettiğini söylemesi üzerine ekipler, çalıntı saati bu kişiden geri aldı.

Kol saati ile çalıntı malzemeler, sahiplerine teslim edildi.

Mağdurlardan Gökçen Kırkpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, markete gittiğinde otomobilindeki çantasının çalındığını belirterek, polislerin çağırması üzerine babasının hediyesi kol saatinin bulunduğu çantayı teslim almak için emniyete geldiğini söyledi.

Mağdurlardan Ömer Kökçü de iş yerindeki malzemeleri çalındığı için işlerine ara vermek zorunda kaldığını anlattı. AA

Etiketler: Kahramanmaraş, hırsızlık, kol saati
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