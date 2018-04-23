Hırsız, kendisini gören kişiyi kovdu

Olay, 13 Nisan'da Adana'nın Seyhan ilçesinde bilgisayar malzemeleri satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. Gece geç saatlerde iş yerine giden yüzleri poşuyla kapalı Nuri C. ve yanındaki kimliği belirsiz diğer soyguncu, giriş yapısının yan tarafındaki bölmeyi kırıp iş yerine girdi.

Dışarıda bekleyen şüpheli etrafı kontrol ederken Nuri C. de içinde dizüstü bilgisayarların olduğu dolabın anahtarını aramaya başladı. Bir süre anahtar arayan hırsız, yorulunca iş yerindeki sandalyeye oturarak dinlendi. Daha sonra bulduğu anahtarla dolabı açan Nuri C.'yi yoldan geçen bir kişi fark etti. Dönüp içeriye bakan bu kişiyi fark eden hırsız Nuri C. ise el kol hareketi yaparak gitmesini anlatmaya çalıştı. Korkan bu kişinin uzaklaşmasının ardından, Nuri C. 7 bin lira değerindeki 4 dizüstü bilgisayarı alarak birlikte olduğu arkadaşına verip iş yerinden ayrıldı.

Sabah iş yerinin soyulduğunu fark eden Cevdet Bucak, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Hırsızın kendisini fark eden kişiyi uzaklaştırdığını görünce ikinci bir şok yaşayan Bucak, "Bu kadar olmaz, resmen vatandaşa sanki küfür ediyor gibi el kol hareketi yaparak kovmuş. Başvurumuzu yaptık, hırsızın yakalanmasını bekliyoruz" dedi.

Hırsızlıktan sabıkası olan Nuri C.'nin kimliği, güvenlik kamerası kayıtlarından belirlendikten sonra polis şüpheliyi yakaladı.

Polis ekipleri, diğer şüpheliyi yakalamak için de çalışma başlattı.

Kaynak: DHA