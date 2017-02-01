  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Hırsız karda yürüdü izini belli etti

Hırsız karda yürüdü izini belli etti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir evden hırsızlık yapan şüpheli, karda bıraktığı ayak izlerinden yakalandı.

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Hırsız karda yürüdü izini belli etti

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yurt dışında yaşayan M.A'nın (60) Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinde çelik kasa içerisinde değerli eşya ve paraların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin karda bıraktığı ayak izlerini takip ederek aynı mahalledeki bir eve operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheli T.B'nin ayakkabısının kar üzerindeki izle uyuştuğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Etiketler: ordu, hırsızlık şüphesi, kar, ayak izi, çelik kasa
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