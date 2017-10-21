Hırsız girdiği tatlıcıda sütlaç yiyip kola içti bir de not bıraktı

Adana'da Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’ndeki iş yerine gelen Mahmut Baylas, tatlıcının camının kırıldığını ve bir tatlı kabına “Bir dahakine daha çok para isterim.” notu yazıldığını görünce çekmecelerdeki 250 lira bozuk paranın çalındığını fark etti.

Tatlıcının başvurusu üzerine iş yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden, hırsızın sütlaç yiyip kola içtiğini, ardından da tatlı kabına not yazdığını belirledi.

Şüphelinin yaklaşık iki ay önce aynı iş yerinden hırsızlık yapan ve iş yeri sahibinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine salıverilen F.C. (16) olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı evinde gözaltına aldı.

Üzerinde 123 lira para ele geçirilen F.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA