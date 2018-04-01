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Buradasınız : » » Hırsız, binayı soyup soğana çevirdi

Hırsız, binayı soyup soğana çevirdi

İstanbul Zeytinburnu'nda bir apartmana giren hırsız kağıt bardaklardan ayakkabılara kadar her şeyi çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Zeytinburnu’nda meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bir apartmana giren şüpheli bir kişi apartmanda bulunan katları tek tek dolaşarak keşif yaptı.

Binaya giriş çıkış olmadığından emin olduktan sonra harekete geçen hırsız, 4’üncü kattan alt katlara doğru dairelerin önünden ayakkabıları çalmaya başladı. Alt katlara indiği sırada bina içerisine serilen bir halıyı ve hırkayı katlayarak yanına alan hırsız, daha sonra bütün çaldığı eşyaları bir araya topladı.

Kağıt bardakları bile çaldı

Hırsız çaldığı hırkayla poşete doldurduğu diğer eşyaları gizledikten sonra binanın çıkışına yöneldi. Zemin kata geldiğinde bir kutunun dikkatini çekmesi üzerine kutuyu yırtan hırsız burada bulunan kağıt bardakları bile çalarak apartmandan ayrıldı.

Apartmanı deyim yerindeyse soyup soğana çeviren hırsızın soğukkanlı tavırları güvenlik kameralarına yansırken, olay bu kadarına da pes dedirtti.

Kaynak: İHA

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