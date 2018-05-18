Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, Ramazan boyunca Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde görülebilecek.

Hırka-i Şerif, her yıl olduğu gibi Ramazan'ın ilk Cuma günü ziyarete açıldı. Açılışta İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz dua okudu.

Arife gününe kadar ziyaretler sürecek

Hırka-i Şerif'i görmek için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlardan bazıları gözyaşlarını tutamadı.

Kutsal emanet, hafta içi 10.00-18.00 saatlerinde, hafta sonu ise 09.00-18.00 saatlerinde görülebilecek.

Ziyaretler, arife günü ikindi namazı sonrasına kadar sürecek. Hırka-i Şerif, Kadir Gecesi ise teravih namazı sonrası saat 02.30'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ziyarete gelenler Hz. Muhammed'e ait Sakal-ı Şerifi de görebilecek.

Hırka-i Şerif'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, İETT'nin Ramazan Hattı otobüslerini kullanabilecek. Yaşlı, hamile ve hasta ziyaretçiler, sıra beklemeden refakatçiler eşliğinde Hırka-i Şerif'i görebilecek.

Restorasyon çalışmaları kısmen tamamlanan Hırka-i Şerif Camii'nin ibadete açılışının ileriki günlerde yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA