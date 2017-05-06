Hıdırellez büyük bir coşkuyla kutlandı

Kimi ateşten atlayarak, kimi de balonların içinde gökyüzüne salarak tuttu dileklerini. Baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez, coşkuyla kutlandı.

Anadolu`da "Baharın habercisi" olarak kabul edilen Hıdırellez, İzmir`de kentin sokaklarında çeşitli eğlencelerle kutlandı.

İzmir`in çeşitli bölgelerinde yaşlı-genç, kadın-erkek birçok vatandaş, yakılan ateşlerin üzerinden atladı, dilek balonları uçurdu.

`Bahar Bayramı` olarak da bilinen Hıdrellez`i bazı vatandaşlar Hamamönü`nde karşıladı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Hıdırellez dolayısıyla bazı vatandaşlar, gerçekleşmesini istedikleri dilekleri sahildeki kumlara çizdi.

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