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'Hiçbir terör saldırısı birliğimizi bozamayacak'

Adalet Bakanı Bozdağ, "Hiçbir terör saldırısı birliğimizi bozamayacak, kardeşliğimizi yok edemeyecek, Türkiye'nin terörle etkin mücadelesini zaafa uğratamayacaktır." dedi.

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Hiçbir terör saldırısı birliğimizi bozamayacak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin "Hiçbir terör saldırısı birliğimizi bozamayacak, kardeşliğimizi yok edemeyecek,Türkiye'nin terörle etkin mücadelesini zaafa uğratamayacaktır." açıklaması yaptı.
 
Bozdağ, İstanbul'da 1'i polis 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara şifa diledi.
 
Bozdağ, şunları kaydetti:
 
"İstanbul'daki menfur terör saldırısını yapan teröristi, saldırı emri verenleri ve saldırıya yardım edenleri lanetliyorum. Bu, Türkiyemize, huzurumuza, birliğimize, kardeşliğimize ve hepimize yapılmış kalleş ve hain bir terör saldırısıdır. Hiçbir terör saldırısı birliğimizi bozamayacak, kardeşliğimizi yok edemeyecek, Türkiye'nin terörle etkin mücadelesini zaafa uğratamayacaktır. Terörün kökünü kazımak için Türkiye, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kararlı ve etkin mücadelesini sürdürecek, terörü bitirecektir."
Etiketler: istanbul terör saldırısı, bekir bozdağ
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