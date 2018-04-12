"Hiç kullanmadım" dediği ByLock'tan çöpçatanlık yapmış

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan ve örgütün "Kayseri avukatlar imamı" olduğu öne sürülen muhasebecinin, "hiç kullanmadığım" dediği örgütün haberleşme programı ByLock üzerinden "çöpçatanlık" yaptığı tespit edildi.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan muhasebeci Y.P'nin, ByLock yazışmalarını İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi açığa çıkardı.

Yazışmalara göre, Y.P'nin, Nisan 2016'da ev hanımı S.P. ile katalog evliliği yaptığı belirlendi. Y.P'nin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan eşi S.P. ile tanışma öncesi ve sonrası aktif olarak ByLock üzerinden yazıştığı, bir örgüt elemanının kadınla tanışması için aracılık yaptığı ortaya çıktı.

İfadesinde, eşiyle FETÖ/PDY'nin düzenlediği izdivaç uygulamasıyla tanışmadığını öne süren Y.P, örgüt yöneticiliği yaptığı iddialarını da kabul etmedi.

Y.P, ByLock kullanıcısı olduğunu da inkar ederken, eşi S.P. ise tanışmalarının Sivas'taki bir mağazada alışveriş yaparken tesadüf eseri olduğunu savundu.

Sanıkların deşifre edilen ByLock yazışmalarında ise örgütün haberleşme programını evlilik öncesinde birbirlerini tanımak için kullandıkları görüldü.

ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Y.P. ve S.P'nin evlenmeden önce yaptıkları ByLock yazışmalarının bir bölümü şöyle:

"Y.P. - Aileniz ile tanışmak için pazartesi akşam müsait misiniz? Beni meslek, iş olarak ne diye tanıttınız, ona göre hazırlıklı gelelim.

Y.P. - Tamam ben yanımda gelirken dernek başkanımız ve başkan yardımcımızla geleceğim uygun mudur?

Y.P. - Hiç soru sormuyorsunuz, merak ettiğiniz şeyler yok mu benim hakkımda?

Y.P. - Okulu geç bitirdim, abiler bunu evlendirirsek okulu bitirmez diye düşündüler.

Y.P. - Böyle bir taleple ne zaman kapılarını çalsam önce okulunu bitir dediler. Okulu bitirdikten 3 ay sonra da Sivas'a tayin oldum. İlk geldiğim zamanlar abiler çoğunlukla uzatma idi.

Y.P. - Talebe daha önemli, okul nasıl olsa biter dediler. Benim boş bir sevda uğruna kendimi kandırdığımı düşünüyorlar.

Y.P. - Evet ama hizmetin ne demek olduğunu bilmiyorlar. Anlatamadık demek ki insanlar dünyalık bakıyorlar.

Y.P. - Onlara göre devlet memuru olsun, çift maaşı olsun, falan yerde evi olsun. Bizim orada insan değeri para ile ölçülüyor.

Y.P. - Beni bir haftadır tanıyorsunuz, benim hakkımda evleneceğim insanda aradığım özelikler bu insanda var diyebiliyor musunuz?

S.P. - Bu sorunun geleceğinden emindim. Bu sorunun cevabını vermem için çok erken ama genel hatlarıyla evet.

Y.P. - Peki şu huyunuz olmasaydı veya şu yanınız şöyle olsaydı dediğiniz neler var."

"Kullanmadım" dediği ByLock'ta çöpçatanlık bile yapmış

İfadelerinde sürekli ByLock'u kullanmadığını öne süren Y.P'nin, örgütün haberleşme programında evlenmek isteyen FETÖ üyelerine çöpçatanlık yaptığı da deşifre edildi. Y.P'nin, ByLock grubunda yer alan R.K. adlı kadınla yaptığı sohbetten bazıları ise şu şekilde:

"Y.P. - Abla bizim abi ile görüştüm, olabilir diyor.

R.K. - Nasıl yapalım abi?

Y.P. - Siz abla ile konuşun, olumlu bakarsa fotoğrafları gösterelim.

R.K.- Olur inşallah, avukat 37 yaşında bilgilerini veriyorum uygun mudur?

Y.P. - Evet bizim mütevelli abilerimizden.

R.K. - Tamam abi olumlu bakarsa resim alırım.

Y.P. - Tamam inşallah.

R.K. - Abinin resmini göndermeniz mümkün mü?

Y.P. - Abla yarın Kayseri'ye gideceğim, oradan alıp göndereyim.

Y.P. - O abiden olumlu cevap gelirse ben sizden haber bekliyorum, ne zaman derseniz tanışabiliriz. Abla benim ilgilendiklerimden yok ama başka bir şehirden tanıdık bir abi var, buradan biri mi olması gerekiyor?

R.K. - Hangi şehir abi?

Y.P. - Abla, burada mühendis, ablanın ailesi de Kayseri de oturuyor, olumlu bakabilir.

R.K. - Bu bahsettiğiniz kişi ne işle meşgul abi, ablanın bilgilerini tam alayım yalnız başı açık sıkıntı olur mu? Kardeşi özel bir yerde onun için. Olur gibi, daha uygun olur sanırım. Abla 30 yaşındaymış, abi yakın olan bir ablaya sordum, 'Olabilir.' dedi.

Y.P. - Abinin fotoğrafı sonunda geldi, buradan gönderemiyorum.

R.K. - Kakaowchat oradan olur mu abi, buradan resim geliyor.

Y.P. - Buradan çok denedim ama olmadı.

R.K. - S.Ç. mi?

Y.P. - Evet.

R.K. - Abi izdivaçla alakalı bir arkadaşımız var, önemsediğimiz, acil olan bir arkadaş. Bizim için çok değerli. Çok keyfiyetli bir arkadaş, uygun bir aday çıkar dönebilirseniz çok iyi olur. Her yönüyle kefiliz abi.

Y.P. - Bizde şimdilik bekar yok, olursa dönüş yaparım inşallah.

R.K. - Abi il dışından da olabilir.

Y.P. - Tamam."

Kaynak: AA