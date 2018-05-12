HGS-OGS kaçak geçiş cezalarına indirim

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, HGS-OGS kaçak geçiş cezalarıyla ilgili, "Cezalarda indirime gideceğiz, bu indirim yüzde 60 düzeyinde olacak." dedi.
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