Heybeliada'da çıkan yangında 3 ev kül oldu

Heybeliada'da Refah Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan ve yazlık olarak kullanıldığı öğrenilen ahşap bir binada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yandaki 2 binaya da sıçradı.
Yangına adadaki itfaiye ekipleri müdahale ederken, Büyükada, Maltepe, Kartal ve Kadıköy ilçelerinden de ekipler yönlendirildi.
Yangını söndürme çalışmaları 2 saat sürdü
Bölgedeki askeri personel ve vatandaşlar da itfaiye ekiplerine destek verirken, yangın itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
3 bina tamamen yanarken, itfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA