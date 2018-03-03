Heybeliada'da çıkan yangında 3 ev kül oldu

Heybeliada'da Refah Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan ve yazlık olarak kullanıldığı öğrenilen ahşap bir binada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yandaki 2 binaya da sıçradı.

Yangına adadaki itfaiye ekipleri müdahale ederken, Büyükada, Maltepe, Kartal ve Kadıköy ilçelerinden de ekipler yönlendirildi.

Yangını söndürme çalışmaları 2 saat sürdü

Bölgedeki askeri personel ve vatandaşlar da itfaiye ekiplerine destek verirken, yangın itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

3 bina tamamen yanarken, itfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA