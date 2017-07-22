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"Hero" yazılı tişört giyen kişi gözaltına alındı

Çanakkale'de, "hero" yazılı tişört giyen kişi gözaltına alındı.

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&quot;Hero&quot; yazılı tişört giyen kişi gözaltına alındı

Çanakkale'de, "hero" yazılı tişört giyen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Kemalpaşa Mahallesi'ndeki İskele Meydanı'nda B.K'nın (17), "kahraman" anlamına gelen İngilizce "hero" yazılı tişört giydiğini tespit etti.

B.K. gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik FETÖ mensuplarının suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın sanıklarından eski astsubay Gökhan Güçlü, üzerinde "Hero" yazan tişörtle duruşmaya girmişti.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, yaşanan tartışma üzerine cumhuriyet başsavcılıklarına, FETÖ/PDY üyesi tutukluların davaları etkilemeye yönelik mesajlar içeren kıyafetlerinin toplatılmasıyla ilgili genelge gönderilmişti.

Etiketler: çanakkale, hero, hero yazılı tişört
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